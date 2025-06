GCM prende dois ladrões após invasão em residência na Vila Alba

Dois ladrões, de 27 e 28 anos, foram presos em flagrante no final da noite desta terça-feira (17) por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, após furtarem uma residência na Vila Alba, em Campo Grande. Eles estavam carregando um botijão e diversas latas de cerveja e refrigerante.

Informações do boletim de ocorrência apontam que um motorista passava pela Avenida Madri, quando visualizou um dos indivíduos em cima do muro com um botijão de gás, enquanto o outro aguardava na calçada.

Assim que chegou ao local, a GCM encontrou os dois ladrões e ao serem questionados sobre o fato, confessaram que perceberam a ausência de moradores na residência e, aproveitando-se da situação, adentraram o imóvel e subtraíram os produtos.

Os dois ladrões foram conduzidos para a delegacia e autuados em flagrante pela polícia.

O caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também