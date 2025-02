GCM prende dois por furto de portão do Jaques da Luz, na Moreninha

Dois homens, que não tiveram o nome divulgados, foram presos pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), por ter furtado e receptado parte de um portão do Parque Jacque da Luz. O crime teria acontecido durante as primeiras horas da manhã de terça-feira (4), em Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela guarda, o crime foi flagrado por um popular que caminhava pela região e realizou a denúncia. Ao longo do dia, as equipes realizaram diversas diligências e patrulhamentos na região, para tentar localizar o produto de furto.

Já por volta das 23h, as viaturas da região foram empenhadas para a Rua Grande Floresta esquina com rua Copaíba, onde o suspeito teria sido localizado. Ao ser abordado, ele confessou o crime, dizendo que havia vendido o portão para o dono de uma empresa de reciclagem pelo valor de R$ 20.

Na empresa indicada, os guardas encontraram o portão dentro do quintal. O material foi então devolvido pelo receptador e os dois foram detidos.

O caso será investigado como furto e recepção. Os homens foram então encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

