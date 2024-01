GCM prende dupla com simulacro de pistola e moto roubada em Campo Grande

Dois indivíduos, que não tiveram suas idades reveladas, foram presos no final da tarde desta quinta-feira (18), após serem flagrados com uma motocicleta roubada e um simulacro de pistola em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a equipe da ROMU, da Guarda Civil Metropolitana, foi acionada para verificar uma situação, onde populares diziam que dois indivíduos, um deles com um volume na cintura, aparentando ser uma arma, estavam há 20 minutos em frente a uma loja.

Quando foram abordados, um dos suspeitos relatou que havia comprado a motocicleta no dia 10 por um valor de R$ 500, mas que não sabia que o veículo era roubado. O simulacro estava com o outro indivíduo presente no momento.

Eles foram conduzidos para a delegacia de plantão para procedimentos cabíveis em relação ao caso.

A motocicleta no qual estava com um dos suspeitos havia roubada na madrugada de terça-feira (16), quando um homem, de 54 anos, notou um barulho na residência e ao verificar, foi abordado por três indivíduos que pularam o portão e um deles portava arma de fogo.

Na ocasião, os bandidos levaram a moto e o celular.

