GCM prende homem com mais de 100 pinos de cocaína escondidos em Campo Grande

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso por uma equipe do Gemop, da GCM (Guarda Civil Metropolitana), nesta terça-feira, dia 27, após ser flagrado escondendo mais de 100 pinos de cocaína, no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

A equipe estava realizando patrulhamento quando notou um comportamento anormal do suspeito, que ao ser abordado, revelou estar vendendo entorpecentes na região.

Segundo informações da equipe, o homem contou que havia escondido 106 pinos de cocaína e 65 porções de maconha em um terreno abandonado, próximo de onde foi abordado pela GCM.

Durante a checagem, a equipe constatou que não havia nenhuma irregularidade no nome do suspeito.

As drogas foram apreendidas e o homem foi conduzido para a delegacia de plantão, autuado por tráfico de drogas.

