GCM prende homem que se pendurou em fiação para cometer furtos no Jardim América

Ismael Garcia de Freitas, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana na madrugada desta quinta-feira (18), após ser visto pendurado em uma fiação elétrica tentando retirar os fios para serem revendidos. O caso aconteceu no Jardim América, em Campo Grande.

Com o homem haviam quase 40 metros de fio de cobre e com ele também foi encontrado cobre, alicate, faca e uma serra, que serviria para auxiliá-lo no corte e desencapar o fio para futura venda.

Segundo informações do boletim de ocorrências, a GCM foi acionada para atender o local e ao chegar no endereço, na rua Américo Carlos da Costa, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, visualizou o homem pendurado na fiação.

Ele estava com uma faca em uma das mãos e após ser abordado, disse que para a GCM que já havia cortado o fio do poste e estava na outra ponta terminado de cortar os fios para serem retirados.

Ele foi levado para a delegacia em situação de flagrante e autuado por furto.

