GCM que matou traficante em confronto estava a caminho da base

O Guarda Civil Metropolitano, lotado na Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que entrou em confronto na tarde desta quinta-feira (17) com Gabriel Willian Cardoso de Azevedo e Silva, conhecido como ‘Zoio de gato’, de 26 anos, estava indo para base no momento em que deu voz de prisão para o criminoso.

Segundo nota da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), o agente seguia em seu veículo privado para a base quando viu Gabriel andando pela Rua Bom Jesus, na região do Jardim Centenário, com uma tornozeleira eletrônica, uma pistola guardada de forma visível em seus shorts, e carregando uma sacola.

Gabriel, ao notar a presença do agente, começou a agir de maneira evasiva e, em dado momento, empreendeu fuga, mas recebeu voz de prisão. Ao receber a ordem, o traficante sacou sua arma e apontou na direção do agente, que em legítima defesa, efetuou um disparo contra o rapaz.

Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na sacola, foi encontrada grande quantidade de droga ainda não identificada.

Gabriel tinha passagens na polícia.

Confira a nota da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na íntegra:

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) informa que um Guarda Civil Metropolitano, integrante da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), estava em deslocamento para a base onde presta serviços, em veículo particular, quando presenciou um indivíduo usando tornozeleira, com uma arma na cintura de forma visual e carregando uma sacola em uma das vias do Bairro Jardim Monumento.

Ao notar a presença do agente, o suspeito passou a demonstrar comportamento evasivo e empreendeu fuga. O guarda, ao perceber a atitude suspeita, deu voz de prisão pela posse da.arma. No entanto, o indivíduo reagiu, apontando uma arma de fogo em direção ao agente. Diante da ameaça iminente e em legítima defesa, o servidor reagiu com um disparo. Após a ação foi encontrada dentro da Sacola uma grande quantidade de Drogas aparentemente crack.

Na sequência, o Guarda Civil Metropolitano acionou apoio da equipe da Romu e da Polícia Militar, além de prestar socorro imediato ao autor, que foi encaminhado à UPA Universitário para atendimento médico, mas veio a óbito. O suspeito usava tornozeleira eletrônica e possuia diversas passagens pela polícia, incluindo por tráfico de drogas e violência doméstica.

Conforme protocolo, um procedimento administrativo será instaurado para apuração rigorosa dos fatos.

