GCM recolhe pitbull que assustou populares e atacou cachorro no Imbirussu

Uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estava em rondas pela rua Cláudio Augusto na região do Imbirussu na quinta-feira (25) quando foi acionada por populares do bairro.

Conforme informações da Guarda, as pessoas solicitavam ajuda pra conter um cão da raça pitbull, que não era da região e apresentava agressividade e hostilidade, chegando a atacar o cachorro de um dos vizinhos.



Após várias tentativas, o ataque do cão foi contido usando corda, por um dos moradores auxiliado pelos vizinhos. Na sequência, a equipe da Guarda prontamente fez a segurança do local e ativou equipe do CCZ para posterior recolhimento do animal.



