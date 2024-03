O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, depôs para à Polícia Federal (PF), e revelou que Jair Bolsonaro (PL) apresentou hipóteses de utilização de instrumentos jurídicos como Garantia da Lei e da Ordem (GLO), Estado de Defesa e Estado de Sítio, quando ainda era o Presidente de República. Ele teria alertado o ex-presidente de que a Força Armada não participaria de um eventual Golpe de Estado.

O ex-comandante do exército ainda disse que o almirante da Marinha, Almir Garnier Santos, que na época era comandante, teria se colocado à disposição de Bolsonaro.

O general contou também sobre uma reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada com o ex-presidente, na qual os comandantes da Aeronáutica e da Marinha, e o então ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, estavam presentes.

No encontro, o assessor da Presidência da República, Filipe Martins, leu fundamentos jurídicos de uma minuta que embasaria o golpe de Estado. Após a leitura, Bolsonaro disse a eles que o documento estava em estudo. Em uma outra reunião, Freire Gomes afirma que ele e Baptista Junior, da Aeronáutica, manifestaram oposição à minuta.

O relato do general corrobora com a declaração do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também