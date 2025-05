Genitor é preso após deixar os filhos de 3 e 7 anos bêbados em Rio Verde

Um homem de 28 anos foi preso acusado de embebedar os filhos de 3 e 7 anos de idade na noite de sexta-feira (2). As crianças foram levadas às pressas ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha em Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor buscou as crianças na casa da ex e disse que deixaria os pequenos com a avó paterna, mas ao perder o contato com o genitor e não conseguir falar com os filhos, a mulher decidiu ir até a casa do homem.

No imóvel ela encontrou os filhos em estado de confusão mental, com odor de álcool, tontura e falta de coordenação motora. O homem, por sua vez, estava dormindo no local. Diante da situação, a mãe acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

As crianças foram levadas imediatamente ao hospital, onde profissionais da saúde confirmaram a ingestão de bebida alcoólica e as mantiveram sob observação médica.

Na residência os policiais encontraram o pai ainda visivelmente embriagado. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso está sendo investigado como abandono de incapaz, e o homem também poderá responder por maus-tratos.

