Genro e sogra inventam roubo e são indiciados por falsa comunicação de crime

Uma mulher, de 44 anos, e seu genro, de 32 anos, foram indiciados pela Polícia Civil, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), após tentarem aplicar o golpe do seguro, fazendo uma falsa comunicação de crime.

Conforme as informações policiais, os dois procuraram a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro durante o domingo (3), contando que haviam sido vítimas de roubo à mão armada nas imediações da Rua Engenheiro Paulo Frontim, logo após saírem da BR-262.

Eles detalharam que estavam em um Volkswagen T-Cross quando foram abordados por duas motocicletas conduzidas por três indivíduos. Um dos criminosos, armado, teria ordenado que as vítimas saíssem do carro sob ameaça de morte.

Posteriormente, os criminosos fugiram levando o veículo e cerca de R$ 10mil em mercadorias. Contudo, após serem confrontados com contradições em seus depoimentos, a comunicante e o genro confessaram que a versão apresentada era falsa.

Os dois admitiram que o veículo não foi roubado, mas sim deixado intencionalmente na região de fronteira com o Paraguai, com o objetivo de se desfazerem do bem, uma vez que não possuíam condições de quitar o saldo devedor do financiamento.

A intenção era acionar o seguro para que este arcasse com a quitação junto à instituição financeira. Diante dos fatos, eles foram indiciados pela prática de falsa comunicação de crime, tipificada no artigo 340 do Código Penal.

