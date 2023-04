Genro esfaqueia sogro no rosto durante discussão em Sidrolândia

Homem, de 51 anos, foi esfaqueado no rosto pelo genro, de 24 anos, durante uma briga na tarde de domingo (2), na Aldeia Indígena Tereré, localizada em Sidrolândia. A vítima foi socorrida por vizinhos até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima de facada. Ao chegar no local indicado, fizeram contato com o cacique da aldeia e o mesmo informou que uma briga entre dois homens da mesma família terminou com um esfaqueado.

A vítima teria sido atingida no rosto, no punho e nos dedos da mão esquerda. Ele foi socorrido pelos vizinhos até a UPA onde ficou internado.

O autor estava nas redondezas, com a faca usada no crime na cintura. Quando encontrado, ele não resistiu a abordagem policial, sendo preso em flagrante. Para a policia, o rapaz contou ainda que as agressões só pararam após sua esposa ‘se meter’ na confusão.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil de Sidrôlandia.

