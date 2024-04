'Gerente da biqueira', adolescente foi assassinado por dívida de drogas em Chapadão

O adolescente, de 17 anos, que morreu durante a madrugada de sábado (30), em Chapadão do Sul, foi executado com tiros na cabeça por conta de dívidas por conta de drogas, apontou as autoridades policiais.

Conforme o Delegado Felipe Potter, o autor do assassinato também é menor de idade. Ele chegou a ser levado à delegacia, ouvido e liberado. Já o celular dele foi apreendido e passará por perícia.

"Aparentemente a motivação foi dívida de drogas. O menor morto tinha envolvimento com o tráfico e já havia sido a apreendido por esse ato infracional", diz nota encaminhada pela Polícia Civil.

De acordo com as informações repassadas pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, já na manhã de sábado, o adolescente assassinado tinha quatro passagens por tráfico e é apontado como responsável por gerenciar uma “biqueira”.

Ele foi alvejado na frente de casa e testemunhas que viram o crime informaram que o autor dos disparos vestia um capuz e efetuou 2 tiros com o apoio.

