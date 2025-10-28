Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Gerente de banco tem nome usado por bandidos para aplicar golpes em Campo Grande

Ela descobriu os fatos e procurou a delegacia para fazer uma denúncia

28 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis     atualizado em 28/10/2025 às 14h25
Depac CentroDepac Centro  

A gerente de um banco, localizada na região central de Campo Grande, procurou a delegacia nesta segunda-feira (27) após descobrir que golpistas estavam se passando por ela para enganar clientes e aplicar fraudes bancárias.

Conforme o registro policial, a funcionária tomou conhecimento do golpe depois que clientes entraram em contato diretamente com ela, questionando mensagens e ligações suspeitas que haviam recebido de pessoas que se identificavam como “a gerente da agência”.

Os criminosos utilizavam o nome e o cargo da vítima, entrando em contato com possíveis clientes por telefone e aplicativos de mensagens, pedindo informações pessoais, senhas e até solicitando transferências bancárias.

A gerente esclareceu aos clientes que não havia feito nenhum contato desse tipo e registrou a ocorrência para preservar sua reputação profissional e alertar sobre o risco dos golpes.

O caso foi registrado como preservação de direito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e será apurado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O encontro com a garota de programa nunca existiu
Polícia
Homem paga R$ 1,3 mil a 'cafetão' após não ir a encontro com garota de programa
Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)
Polícia
Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula -
Política
Projeto "antifacção" do governo Lula endurece punições contra o crime organizado
Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá
Polícia
Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá
Centro Integrado de Operações Policiais CIOPS -
Polícia
Pane na Oi deixa 190 e 193 fora do ar; veja os telefones alternativos
Polícia divulgou o cartaz do suspeito
Polícia
Polícia divulga cartaz de homem que tentou matar desafeto em distrito de Ponta Porã
Indivíduo foi encaminhado para a Deam
Polícia
Procurado por estupro de vulnerável, jovem de 21 anos é preso em Campo Grande
Policiais -
Polícia
Polícia não pode abordar motorista apenas porque veículo está mal conservado, diz STJ
Caso foi parar na delegacia da mulher em Nova Andradina
Polícia
Pintor que invadiu casa e abusou de mulher é encontrado pela polícia em Nova Andradina
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer