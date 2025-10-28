Gerente de banco tem nome usado por bandidos para aplicar golpes em Campo Grande

A gerente de um banco, localizada na região central de Campo Grande, procurou a delegacia nesta segunda-feira (27) após descobrir que golpistas estavam se passando por ela para enganar clientes e aplicar fraudes bancárias.

Conforme o registro policial, a funcionária tomou conhecimento do golpe depois que clientes entraram em contato diretamente com ela, questionando mensagens e ligações suspeitas que haviam recebido de pessoas que se identificavam como “a gerente da agência”.

Os criminosos utilizavam o nome e o cargo da vítima, entrando em contato com possíveis clientes por telefone e aplicativos de mensagens, pedindo informações pessoais, senhas e até solicitando transferências bancárias.

A gerente esclareceu aos clientes que não havia feito nenhum contato desse tipo e registrou a ocorrência para preservar sua reputação profissional e alertar sobre o risco dos golpes.

O caso foi registrado como preservação de direito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e será apurado pela Polícia Civil.

