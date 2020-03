Gerente de motel Ã© preso por filmar clientes durante intimidades

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (26), um gerente de motel que filmava os clientes com câmeras escondidas, em um estabelecimento situado em Cuiabá, Mato Grosso.



As autoridades chegaram até o criminoso através de um cliente que encontrou um microfilmadora ao lado da caixa de ar-condicionado do quarto do motel

e procurou a Polícia Militar para denunciar o crime.

A vítima também fez vários vídeos depois da descoberta e publicou em sua conta no Instagram. Nas imagens ele mostra a câmera e diz que está a caminho da delegacia.

Após terem recebido a denúncia, os investigadores da Polícia Civil foram até o motel e o gerente acabou confessando que havia colocado a câmera no quarto.



Um cartão de memória também foi apreendido com imagens de outros casais que haviam passado pelo quarto anteriormente.



O homem acabou preso e encaminhado para a delegacia, onde deve responder pelos crimes de registro não permitido de intimidade sexual, produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes.



A Polícia também apreendeu na casa do gerente três computadores e celulares, que devem passar por perícia.



O autor pode pegar de seis meses a um ano de prisão ou ter que pagar multa







