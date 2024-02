Gerente de 'puteiro' é preso após assaltar cliente para cobrar dívida

Pedro Molina, com informações do Idest

O gerente de prostíbulo Vitor Felipe Dias de Godoi, de 25 anos, foi preso na noite de quarta-feira (14), em Dourados, após assaltar um cliente do estabelecimento para receber uma dívida, no valor de R$ 100.

No prostíbulo, conhecido como “Mansão Verde” e localizado na Rua Ponta Porã, os policiais também encontraram porção de cocaína. Aos policiais, Godoi disse que era usuário, no entanto, dada a quantidade de droga encontrada, ele também foi autuado pelo crime de tráfico.

Segundo informações policiais, um homem de 38 anos, cliente do prostíbulo, estaria sendo coagido há algum tempo por conta de supostos débitos deixados no estabelecimento. Buscando cobrar esses valores, o gerente se passou por uma garota de programa e marcou um encontro com a vítima em um posto de combustíveis próximo do estabelecimento.

No local, o homem foi agredido com um soco no rosto e assaltado por Felipe e outro comparsa, que levaram o celular da vítima, um iPhone 12 Pro Max, estabelecendo um valor de R$ 1.500 para que o aparelho fosse devolvido.

Após o roubo, ele procurou a polícia e informou onde a dupla poderia estar. No prostíbulo, os policiais encontraram o gerente em posse do celular, além de 15 gramas de cocaína, outros celulares pertencentes a terceiros e diversos documentos de identificação pertencentes a possíveis clientes do estabelecimento.

Felipe confirmou aos policiais que roubou o celular com o objetivo de garantir o pagamento da dívida. À polícia, o cliente confirmou que esteve no prostíbulo, mas garantiu que pagou o valor total da conta, de R$ 1.200.

O rapaz deve passar por audiência de custódia ainda hoje.

Prisão anterior

Em abril do ano passado, Felipe e outros funcionários do prostíbulo foram presos, acusados de explorar prostituição juvenil após duas irmãs, adolescentes, serem encontradas no local.

