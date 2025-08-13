Gerente é agredido com chave de fenda em loja de materiais de construção em MS

Homem, de 56 anos, que trabalha como gerente em uma loja de materiais para construção, foi agredido por um funcionário durante uma briga ocorrida na manhã desta quarta-feira (13), em Nova Andradina.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois tiveram uma discussão nas primeiras horas de serviço, por volta das 8h15.

No meio da confusão, o trabalhador teria se aproximado e golpeado o gerente com uma chave de fenda, atingindo o queixo da vítima.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, identificando o autor das agressões. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também