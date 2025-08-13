Menu
Polícia

Gerente é agredido com chave de fenda em loja de materiais de construção em MS

O autor seria um dos funcionários do estabelecimento, que atingiu a vítima na região do queixo

13 agosto 2025 - 18h24Brenda Assis
Chave de fendaChave de fenda   (Reprodução/Internet)

Homem, de 56 anos, que trabalha como gerente em uma loja de materiais para construção, foi agredido por um funcionário durante uma briga ocorrida na manhã desta quarta-feira (13), em Nova Andradina.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois tiveram uma discussão nas primeiras horas de serviço, por volta das 8h15.

No meio da confusão, o trabalhador teria se aproximado e golpeado o gerente com uma chave de fenda, atingindo o queixo da vítima.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, identificando o autor das agressões. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado pelas autoridades.

