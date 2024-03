Gestante Ã© atropelada ao atravessar avenida em TrÃªs Lagoas

Ao sair do trabalho, uma mulher acabou sendo atropelada, na madrugada deste sábado (9), ao atravessar a Avenida Capitão Olinto Mancini, no Jardim Alvorada em Três Lagoas.

Segundo informações do site Rádio Caçula, devido a desatenção, a mulher acabou não percebendo que uma moto trafegava pela via.

Após o acidente, o condutor da moto permaneceu no local e prestou os atendimentos necessários à gestante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento à mulher, que apresentava escoriações leves.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também