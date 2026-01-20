Menu
Polícia

Gestante leva diversas mordidas de pitbull em ataque no Jardim Noroeste

Vizinhos temiam que ataque pudesse acontecer a qualquer momento

20 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 20/01/2026 às 11h16
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa   (Reprodução/Pixabay)

Gestante, de 25 anos, foi atacada e mordida diversas vezes por um pitbull pertencente a uma mulher, de 32 anos, durante o começo da noite desta segunda-feira, dia 19, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A vítima reclamava de fortes dores abdominais, pois foi mordida nessa região, além de sofrer ferimentos em uma das pernas. Ela foi encaminhada para a Santa Casa por familiares.

Segundo consta no boletim de ocorrência, populares informaram para a Polícia Militar, que a gestante estava caminhando pela via e repentinamente foi atacada pelo animal. Algumas pessoas tentaram socorrer, mas o animal estava agressivo.

A tutora do cão apareceu pelo local e depois de muito esforço, conseguiu segurá-lo e levá-lo para a residência e trancá-lo no banheiro. Os militares visitaram a residência e constataram que o cachorro estava preso.

Populares informaram os militares que outros ataques já aconteceram envolvendo o pitbull e que os vizinhos já temiam por um ataque feroz como esse.

A tutora do animal foi detida e encaminhada para a delegacia. Ela foi autuada por omissão de cautela de animais e lesão corporal culposa.

O caso também foi registrado como praticar maus-tratos em animais.

