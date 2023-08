Goianiense morre após prova do concurso da Polícia Militar de MS

Faleceu na manhã desta sexta-feira (4), Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, candidato do concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. O jovem passou mal ontem, quinta-feira (3), durante um teste de aptidão física (TAF) para soldado.

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame, Arthur foi atendido imediatamente no local por equipe médica da ambulância de plantão, que constatou um quadro de desidratação profunda. O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, transferido para o Hospital Adventista do Pênfigo, onde foi submetido à tratamento intensivo e entubação.

"Para participar do TAF, todo candidato é obrigado a apresentar atestado médico e exames assinados por profissionais de saúde de sua confiança. Os laudos de Arthur indicavam que o rapaz estava apto a se submeter à prova. Além dele, outras 361 pessoas participaram dos testes ontem. As regras e especificações do TAF são estabelecidas pelo edital da comissão especial da Polícia Militar e executadas pela banca. O modelo é padronizado para concursos de policiais e bombeiros em todo o país".

"A banca lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com parentes e amigos e dá suporte e apoio à família, providenciando inclusive o translado do corpo para Goiânia-GO, cidade natal de Arthur"., informou o Idecan em nota.

