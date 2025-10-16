Menu
Polícia

Golpe do 'falso delegado' deixa homem apavorado que perde R$ 1 mil em Campo Grande

Estelionatário alegou que estava com uma menor de idade, onde a mesma teria acusado o homem de manter conversas de teor sexual

16 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius

Homem, de 33 anos, procurou a delegacia na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro, após ser vítima de extorsão ao cair no golpe do 'falso delegado'. O fato ocorreu no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que a vítima recebeu mensagens no WhatsApp de dois números com DDD do estado do Rio Grande do Sul.

No outro lado do telefone, um possível estelionatário, dizendo ser o delegado de polícia Fernando Aguiar, de Porto Alegre, que alegou que estava com uma menor de idade, onde a mesma teria acusado o homem de manter conversas de teor sexual.

Na ocasião, a suposta acusação também envolvia envio de fotos adultas, o popular 'nude'. Nessa situação, o 'suposto delegado' exigiu R$ 2 mil para que o homem não fosse preso, nem houvesse um registro de ocorrência contra ele.

Apavorado, o homem enviou R$ 1 mil para o golpista - era o que tinha no momento. Ele informou na delegacia que teve medo, pois o estelionatário sabia todos os dados pessoais e o endereço de sua mãe, sentindo-se ameaçado.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia de plantão.

