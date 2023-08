GOLPE: Homem se passa por falso PRF para conseguir doações em MS

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta, pois estelionatários estariam usando o nome da instituição para tentar aplicar golpes em empresas do estado.

Conforme a mensagem encaminhada a imprensa, um homem, que se identifica como Hermínio Cipriano, entra em contato com as empresas se passando por PRF e solicitando doações, em nome da instituição.

Ele alega ainda que as doações são para uma suposta campanha social. O contato é feito através de um número de telefone com DDD 51, via WhatsApp. No entanto, a PRF informa que se trata de uma campanha falsa.

A nota continua com a instituição afirmando que o homem não é um policial rodoviário federal.

Todas as ações beneficentes da PRF podem ser encontradas no canal oficial, sendo ele prf.gov.br.

