Golpe usa nome e foto de magistrado para aplicar fraude em Corumbá

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga um golpe em Corumbá, no qual criminosos usam foto e nome de um magistrado da Comarca local para simular a liberação de valores judiciais. As vítimas recebem mensagens de números desconhecidos, citando o número do processo e pedindo dados pessoais e bancários, sob a alegação de “cadastro” ou “depósito”.

Segundo a polícia, o golpe envolve falsidade ideológica, uso indevido de imagem e tentativa de estelionato. A delegacia de Corumbá conduz as investigações para identificar e responsabilizar os autores.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alerta que magistrados não entram em contato por aplicativos ou redes sociais para tratar de valores processuais ou dados bancários, e recomenda ignorar mensagens suspeitas.

A Polícia Civil orienta que moradores não forneçam dados pessoais, fotos de documentos ou comprovantes e, em caso de contato suspeito, procurem imediatamente a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

