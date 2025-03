Um estelionatário que vitimou diversos estabelecimentos em Três Lagoas aplicando o golpes do falso PIX, foi preso ontem (21), em ação da Polícia Militar de Três Lagoas.

Conforme o site, Rádio Caçula, o suspeito tentava retirar uma compra no valor de R$ 522 utilizando o golpe do PIX em uma farmácia, no momento em que foi preso. O homem já havia prejudicado o mesmo estabelecimento dias antes, causando um prejuízo de quase R$ 2 mil.

Ciente da recorrência dos crimes, a PM montou uma operação de vigilância no local e prendeu o golpista no momento em que ele tentava repetir a fraude.

As investigações apontam que o estelionatário já havia enganado funcionários de uma livraria e de uma marmitaria, totalizando prejuízos que ultrapassam R$ 4 mil. O método consistia em exibir um comprovante de pagamento falso via PIX, levando os produtos sem efetuar o pagamento real.

Antes da prisão, a polícia já monitorava o suspeito e localizou na residência do criminoso uma série de produtos adquiridos ilegalmente. Os itens estavam escondidos dentro do baú da cama e incluíam materiais escolares, cosméticos e luminárias, todos sem uso.

O estelionatário já havia sido denunciado em janeiro, após um golpe de R$ 1.976,50 em uma marmitaria. Mesmo assim, continuou aplicando fraudes até ser capturado. A Polícia Militar e a Polícia Civil pedem que vítimas desse criminoso compareçam à delegacia para registrar boletins de ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também