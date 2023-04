Golpista se passa por delegado e tenta extorquir R$ 3 mil de jovem na Capital

Um jovem, de 19 anos, procurou a delegacia para registrar uma queixa contra uma tentativa de extorsão sofrida durante a quarta-feira (12), em Campo Grande. O golpista se passava por um suposto delegado e queria pelo menos R$ 3 mil da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem relatou aos policiais que começou conversa com uma garota em um aplicativo de relacionamento, mas logo depois migraram para o WhatsApp.

Entre as conversas, o golpista passou a se apresentar como um delegado e que a vítima estaria conversando com uma adolescente. Para abafar o caso, ele pediu R$ 3 mil, caso contrário, iria expedir um mandado de prisão contra ele.

O jovem chegou a receber a chave pix e o nome da pessoa que receberia o dinheiro. Porém, com receio de algo, a vítima informou a família, que orientou ele a procurar a delegacia.

Ainda no registro, o jovem relatou que o golpista usava a foto de um distintivo da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como extorsão na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também