Golpista usa farsa de "irmã com câncer" para enganar servidores em prefeitura

Um golpista 35 anos foi preso em ação da Guarda Municipal enquanto tentava vender falsas rifas a servidores e visitantes na Prefeitura de Corumbá na sexta-feira (25). O homem foi reconhecido como estelionatário com aviso sobre ele em redes sociais.



Conforme o Diário Corumbaense, o homem alegava que o valor das rifas ser destinado ao tratamento de sua irmã com câncer que estaria internada no Hospital de Barretos em São Paulo.



Segundo ele o prêmio da rifa seria um kit de perfumaria e para adquirir era aceito qualquer quantia. Sensibilizados pela história, diversos servidores chegaram a contribuir com valores variados.

No entanto, enquanto ele ainda abordava outros funcionários, um servidor reconheceu o homem por meio de uma publicação no Facebook que denunciava o indivíduo por estelionato em Itumbiara (GO), exibindo a foto e nome dele.



A Guarda Civil Municipal foi acionada e encaminhou o homem ao 1º Distrito Policial. As vítimas optaram por não formalizar denúncia, solicitando apenas a devolução dos valores pagos, que foram restituídos pelo autor.



O crime foi caracterizado como tentativa de estelionato, crime previsto no artigo 171 combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

