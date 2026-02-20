Governo do Estado publica editais para formação e promoção de militares

O Governo do Estado publicou os editais que abrem os Processos Seletivos Internos para ingresso no Curso de Formação de Sargentos 2026 da Polícia Militar (PMMS) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

As seleções são destinadas a Cabos da ativa e seguem o que prevê a Lei Complementar nº 053/1990, o Estatuto dos Militares Estaduais, com vagas distribuídas pelos critérios de antiguidade e mérito intelectual.

Polícia Militar

O Edital nº 1/2026 oferece 230 vagas para o Curso de Formação de Sargentos da PMMS, distribuídas da seguinte forma:

- 184 vagas pelo critério de antiguidade (80%)

- 46 vagas pelo critério de mérito intelectual (20%)

Podem concorrer Cabos do Quadro de Praças Policiais Militares que atendam aos requisitos previstos no edital. O curso tem caráter eliminatório e classificatório, e a média final obtida definirá a ordem de classificação e a antiguidade na nova graduação de 3º Sargento PM.

Corpo de Bombeiros

Para o Corpo de Bombeiros, o processo oferece:

- 160 vagas pelo critério de antiguidade

- 40 vagas pelo critério de mérito intelectual

O processo é destinado a Cabos BM da ativa, pertencentes ao Quadro de Praças do CBMMS. O edital também prevê etapas específicas para o critério de mérito intelectual e Teste de Aptidão Física, com índices definidos por faixa etária.

