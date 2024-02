Governo do MS realiza reunião com delegadas de atendimento à mulher

Nesta quinta-feira (16), o governador Eduardo Riedel (PSDB) esteve em Campo Grande para se reunir com delegadas da Delegacia Especializada de Atendimento à mulher (DEAM) para organizarem a 1º Conferência Estadual das Delegadas de Atendimento à Mulher, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), que vai debater avanços para a proteção das mulheres no estado.

Na reunião foi decidido que a conferência acontecerá no Bioparque Pantanal, no dia 20 de março, a partir das 8 da manhã. No evento, outras medidas de proteção da Polícia Civil para as mulheres serão debatidas.

Atualmente, a PC trabalha com Salas Lilás em 35 municípios do MS, como Caarapó e Camapuã. Esses espaços são voltados para atender mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência doméstica, sexual, ou em situação de vulnerabilidade. A primeira foi inaugurada em 2018.

Outra medida é a Casa da Mulher Brasileira, localizada em Campo grande e conta com 12 Delegacias de Atendimento à Mulher, uma em cada Delegacia Regional de Polícia Civil do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também