Governo faz autocrítica em morte de jornalista na Capital

Após a ampla repercussão de áudios onde Vanessa Ricarte, assassinada pelo ex-noivo Caio Nascimento, de 35 anos, reclama do atendimento recebido na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o governo do estado de Mato Grosso do Sul divulgou uma nota admitindo falhas no tratamento do caso.

“Mais uma morte prova que não estamos conseguindo garantir proteção às vítimas de violência. Falhamos enquanto estado, falharam as instituições, falhamos enquanto sociedade. Precisamos identificar onde erramos, planejar mudanças e agir eficazmente para termos uma solução que resulte de forma efetiva no fim da morte de mulheres em nosso estado simplesmente por serem mulheres”, afirma a nota.

Em continuidade, o governo esclarece que o procedimento policial por qual Vanessa passou está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Civil, com a participação do Ministério das Mulheres.

A nota explica ainda ações que podem ajudar a proteger as mulheres através de implementação de políticas públicas, criação de mecanismos que garantam a efetividade das medidas protetivas e treinamento contínuo das forças da segurança pública, para poderem atender com sensibilidade e eficácia as ocorrências de violência contra a mulher.

“Temos que dar um basta nos casos de violência contra mulher. Não podemos tolerar que o Mato Grosso do Sul continue com elevados índices de feminicídio, fruto também de uma cultura machista que deve ser melhor enfrentada pelas instituições e pela sociedade”.

Para finalizar, além de lamentar a morte da jornalista, o governo detalhou que a violência, em qualquer forma que se manifeste, exige resposta imediata e eficaz. “Qualquer falha no atendimento à vítima deve ser rigorosamente analisada, com responsabilização e punição, além da correção imediata de erros que porventura estejam ocorrendo na proteção à mulher”.

