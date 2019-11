Governo Federal investe R$ 7 mi em novas viaturas para Campo Grande

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recebe investimento de R$ 7 milhões oriundos de recursos federais que permitiu a aquisição de 37 viaturas e três micro-ônibus para reforçar a segurança, principalmente em Campo Grande.

Ainda não estão definidos quais os destinos das viaturas, mas a assessoria da PM garantiu que os novos veículos serão empregados prioritariamente na capital. As viaturas e micro-ônibus já estão no pátio do Comando Geral da PM, no Parque dos Poderes.

Ainda não há uma data definida para a entrega, já que os veículos aguardam tramitação documental e a legalização veicular para posterior distribuição. “O comandante-geral têm boas expectativas de melhoras no atendimento a população e a garantia da sensação de segurança”, informou a assessoria da PM-MS, em nota encaminhada ao JD1 Notícias.

Veja as imagens das novas viaturas que já estão na capital:

