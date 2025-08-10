Menu
Polícia

Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança

Um dos sobreviventes da van, onde estavam as vítimas fatais, relatou que o grupo havia saído de uma igreja em Uberlândia

10 agosto 2025 - 16h16Sarah Chaves com G1
Foto: G1Foto: G1  

Um menino de 4 anos, uma mulher e um idoso, todos ocupantes de uma van, além do motorista de um carro, morreram em um grave acidente na noite de sábado (9) na BR-452, zona rural de Uberlândia (MG). Outras 16 pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da cidade: nove para o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cinco para a UAI Tibery e dois para a UAI Pampulha.

Um dos sobreviventes da van relatou que o grupo havia saído de uma igreja no Bairro Morumbi e seguia para Nova Ponte quando ocorreu a batida de frente com o carro, que trafegava no sentido contrário. O impacto foi tão forte que os dois veículos foram arremessados para as margens da pista.

Após a perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento da mulher e do idoso que estavam presos nas ferragens da van, assim como do motorista do carro. A criança, segundo os militares, foi encontrada fora do veículo no momento da chegada das equipes.

As causas do acidente ainda serão investigadas

