Grávida de 6 meses, jovem é espancada e enforcada pelo namorado bêbado em Dourados

Uma jovem de 18 anos, que está grávida de seis meses, foi agredida e mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 22 anos, na cidade de Dourados. Ele foi preso pela Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), nesta segunda-feira (6).

Segundo as informações policiais, a vítima procurou a delegacia acompanhada de sua mãe. Ela contou que durante a madrugada teria sido mantida em cárcere e agredida com socos no rosto e corpo. A mulher informou que ela e o seu convivente tiveram uma discussão provocada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica e drogas por parte de seu companheiro e por isso ele passou a agredi-la fisicamente.

A jovem tentou sair da residência do casal, para ir até a casa de sua mãe, mas foi impedida pelo autor, que estava embriagado, trancou a porta e passou a enforcar a vítima, que gritou por socorro.

Ela só conseguiu fugir quando o namorado dormiu. Mesmo com machucados aparentes e chorando, ela pegou uma bicicleta e correu para a casa da mãe.

A vítima está grávida de 6 meses e mora com o autor há cerca de quatro anos. Na Unidade Policial, foi confeccionado Auto de Constatação de Lesões Corporais, devido as marcas aparentes da agressão física.

Diante do conhecimento dos fatos, a equipe policial foi até a residência da vítima e prendeu o autor em flagrante delito. Ele foi encontrado dormindo no sofá da casa.

