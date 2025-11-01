Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora

Uma gestante de cerca de sete meses foi agredida na madrugada deste sábado (1º) em frente a uma boate no Centro de Sonora.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher discutia com um homem quando ele a acertou com um soco no rosto, provocando sangramento imediato.

Testemunhas contaram que o agressor, visivelmente embriagado, já havia se desentendido com a vítima mais cedo em sua residência e chegou ao local portando uma faca.

A arma foi retirada por populares antes que pudesse ser usada. A vítima afirmou que o objeto havia sido levado de sua casa sem que ela percebesse.

O homem, que estava com tornozeleira eletrônica, foi contido pela polícia e levado, junto com a gestante, ao Hospital Municipal de Sonora para exames. O laudo constatou edema no queixo da mulher, causado pela agressão.

Após o atendimento, o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A Polícia Militar reforçou a importância de acionar as autoridades imediatamente em casos de violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também