Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora

O suspeito, que estava visivelmente embriagado, acabou sendo preso em flagrante

01 novembro 2025 - 14h11Brenda Assis
O caso foi registrado na delegacia de SonoraO caso foi registrado na delegacia de Sonora   (Foto: Eder Pereira/Idest)

Uma gestante de cerca de sete meses foi agredida na madrugada deste sábado (1º) em frente a uma boate no Centro de Sonora.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher discutia com um homem quando ele a acertou com um soco no rosto, provocando sangramento imediato.

Testemunhas contaram que o agressor, visivelmente embriagado, já havia se desentendido com a vítima mais cedo em sua residência e chegou ao local portando uma faca.

A arma foi retirada por populares antes que pudesse ser usada. A vítima afirmou que o objeto havia sido levado de sua casa sem que ela percebesse.

O homem, que estava com tornozeleira eletrônica, foi contido pela polícia e levado, junto com a gestante, ao Hospital Municipal de Sonora para exames. O laudo constatou edema no queixo da mulher, causado pela agressão.

Após o atendimento, o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A Polícia Militar reforçou a importância de acionar as autoridades imediatamente em casos de violência doméstica.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Ivinhema
Polícia
Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Polícia
População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Polícia
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Depac Dourados
Polícia
Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados
Aplicativo FGTS
Polícia
Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
O corpo foi achado na sexta
Polícia
Jovem é achada morta em córrego de Maracaju; a suspeita é que ela tenha sido assassinada

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho