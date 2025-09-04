Menu
Polícia

Grávida de 7 meses, mulher é espancada pelo marido com pé de cabra em Dourados

O suspeito foi preso em flagrante após a vítima pedir socorro à vizinha

04 setembro 2025 - 14h53
O caso aconteceu na noite de ontem   (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

Uma grávida de sete meses, uma mulher de 31 anos foi agredida com um pé de cabra durante a noite de quarta-feira (3), em uma casa localizada na Rua Nilson Vieira de Matos, região da Vila Ubiratan, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que estava em casa com os filhos quando o autor chegou, visivelmente alterado, e começou a agredi-la.

Em determinado momento, o homem pegou um pé de cabra batendo na cabeça dela várias vezes. Mesmo ferida, a mulher conseguiu escapar correndo e pedir socorro à uma vizinha.

A Polícia Militar foi então acionada, prendendo o homem em flagrante e o encaminhando para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como lesão corporal e violência doméstica.

