Grávida de 7 meses, mulher perde o filho após grave acidente na BR-262

O sonho de ter um filho se tornou um pesadelo para uma mulher, de 32 anos, em Mato Grosso do Sul. Grávida de 7 meses, ela viu o pequeno Leandro Corradini Dos Santos morrer ainda dentro de seu ventre após grave acidente, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado nesta quinta-feira (20), o caso teria acontecido na noite de ontem (19), na Santa Casa de Campo Grande.

O pai do bebê contou que sua esposa estava grávida de 30 semanas, no entanto, acabou sofrendo um acidente na BR-262, entre um carro de passeio e um caminhão. Socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, o relatório médico apontava que em decorrência da colisão, a vítima estava com trauma torácico e abdominal, com sangramento vaginal.

Durante atendimento médico, as equipes identificaram que o coração do bebê não estava batendo. Além disso, ele também não tinha movimentação fetal e ausência de fluxo ao Doppler (falta de circulação sanguínea). Após os exames necessários, acabou sendo constatado o óbito fetal.

Não existem maiores informações a respeito do acidente citado, assim como não constam atualizações sobre o estado de saúde da mulher.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

