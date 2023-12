Grávida de cinco meses, adolescente apanha do marido da avó em Nova Andradina

Uma adolescente de 15 anos, que está grávida de cinco meses, foi agredida pelo marido da avó, de 52 anos, no último sábado (16), em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, ela estava dormindo quando foi surpreendida pelo homem, que chegou completamente embriagado dando inicio as agressões. O autor teria entrado no quarto da vítima e encostando uma faca em seu pescoço, tentou se aproximar.

Ao empurrar o agressor para tentar se defender, a adolescente acabou sendo agredida com tapas no rosto. A menina chegou a cair no chão antes de conseguir sair correndo, para tentar procurar a Polícia Militar.

A avó da menina não estava na residência quando tudo aconteceu. Segundo o site Jornal da Nova, durante diligências pela região, os militares encontraram o homem nas proximidades da residência onde o caso aconteceu.

Enquanto era encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, ele ameaçou matar a adolescente. A menor que está no quinto mês de gestação, sentiu dores na barriga devido à situação e foi encaminhada ao Hospital Regional.

Deixe seu Comentário

Leia Também