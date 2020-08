Grávida é agredida pela amante do marido que não faz nada para ajudá-la

Uma gestante de 41 anos, acabou sendo agredida pela amante do marido, na noite desta quarta-feira, ao flagra-los no quarto, em Campo Grande. O companheiro viu as agressões e não fez nada para defender a vítima e seu filho.

De acordo com a vítima, ela possui as chaves da casa. Ela relatou que chegou na residência por volta das 22 horas, chamou pelo marido, mas como ele respondeu, ela foi até o quaarto deles, mas a porta estava fechada.

A grávida pediu para que ele abrir, mas o marido demorou e ela perguntou quem estava com ele, foi quando ele falou que a diarista, e que estava conversando com ela. A mulher insistiu em entrar momento em que acabou esbarrando no guarda-roupa e a porta caindo em sua cabeça. O homem, então, pediu para que a diarista chamasse o socorro já que sua mulher estava grávida.

Nesse momento, a gestante conseguiu entrar no banheiro e flagrar a mulher de roupas íntimas. Foi o momento em que a autora derrubou a grávida na cama, sentou em sua barriga e passou a agredi-la com tapas e puxões de cabelo. O marido não fez nada para ajudá-la.

Depois de dois minutos de agressões, a autora parou e a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda ligando para a sua irmã. Ela solicitou medidas protetivas de urgência.

