Grávida é agredida pelo companheiro durante briga em Bataguassu

Uma grávida, de 18 anos, foi agredida pelo companheiro durante manhã da última terça-feira (18) na cidade de Bataguassu.

Conforme as informações do site Cenário MS, o casal está hospedado na residência da mãe da vítima, pois ela precisa passar por exames devido a gravidez. No entanto, o homem não está colaborativo no local e vive perturbando os moradores do imóvel.

Depois de uma longa conversa, eles decidiram terminar e o homem deixaria a casa. Porém, ele acabou pegando o celular da vítima e o arremessou contra a parede, dando inicio a uma nova discussão.

Irritado, o autor pegou as chaves do carro para sair, mas foi impedido pela companheira. Ele então pegou a mulher no coloco e a colocou próximo ao portão, apertando fortemente sua mão direita.

Questionado pela Polícia Militar, o homem afirmou ter segurado a companheira pois ela queria danificar o veículo. Ele também negou ter jogado o celular na parede.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Bataguassu. O caso foi registrado como lesões corporais recíprocas e dano material.

