Grávida é encontrada morta junto com feto em casa abandonada da fronteira

Uma mulher, ainda não identificada, foi carbonizada em uma casa abandonada localizada no Bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, município paraguaio na fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Grávida, o feto também queimou durante o incêndio.

Conforme as informações iniciais, as autoridades foram acionadas por volta das 18h.

Equipes da Polícia Nacional e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Moradores contaram às autoridades que a mulher séria moradora da região. Além disso, seu companheiro é detento de um presídio da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também