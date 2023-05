Grávida é esfaqueada no pescoço pelo marido durante briga em Dourados

Dia de bebedeira não terminou bem para uma jovem, de 25 anos, pois ela acabou sendo esfaqueada no pescoço pelo marido, de 28 anos, na Aldeia Bororó, em Dourados. Para piorar a situação, a vítima está grávida.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a jovem sendo atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com uma facada no pescoço.

Ao ver a chegada das equipes policiais, o autor fugiu correndo. Porém, antes mesmo dos militares forem embora, ele voltou ao local em visível estado de embriaguez. Quando questionado, o rapaz contou que os dois passaram o dia bebendo quando em determinado momento começaram a discutir.

No meio da briga, ele agrediu a esposa. No entanto, para a polícia, ele disse não se recordar qual objeto utilizou para atingi-la. A jovem foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Missão, com um corte de cinco centímetros no pescoço.

O autor acabou sendo preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

