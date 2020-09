Grávida é espancada após negar ter relação sexual com o marido embriagado

Na noite desta terça-feira (15), uma grávida de 2 meses acabou sendo espancada com socos e chutes, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ela teria se recusar a manter relações sexuais com o marido de 20 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o marido com quem está casada há cinco anos, estava bebendo cerveja sendo que ela resolveu ir para o quarto dormir. Logo em seguida ele foi atrás e tentou manter relações sexuais com ela que não quis.

O rapaz ficou descontrolado e passou a espancar a mulher com socos e chutes na barriga. Ela está grávida de 2 meses do marido. Segundo a mulher está seria a primeira vez que é agredida pelo homem. Ela solicitou medidas protetivas contra ele.

