Grávida é espancada com socos e vassouradas pelo marido bêbado

Na noite desta quarta-feira (21), uma grávida de 5 meses foi espancada pelo marido de 27 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Vizinhos acionaram a guarda municipal que levou o homem preso em flagrante para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

As agressões começaram por volta das 19h15 desta quarta (21) quando avítima disse que estava fazendo faxina no banheiro de casa e foi surpreendida com um soco na boca pelo marido bêbado, que passou a espanca-la com socos e depois com um cabo de vassoura desferiu golpes nas costas e pernas.

A mulher conseguiu fugir de casa e vizinhos chamaram a guarda municipal que acabou prendendo e levando o homem para a delegacia. Os agentes encontraram a grávida na rua com vários ferimentos me a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino para ser avaliada.

Ela contou que está casada com o autor há 2 anos e que sempre foi agredida verbalmente e fisicamente pelo marido com. A mulher pediu por medidas protetivas.

