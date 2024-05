Grávida é espancada pelo marido ao descobrir que está sendo corna em MS

Uma mulher, de 26 anos, que está grávida, foi espancada pelo marido durante a noite de domingo (19), no bairro Vila Operária, em Nova Andradina. O motivo? Ela descobriu que estava sendo corna e foi tirar satisfação com o autor.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a vítima esta casada com o homem há 14 anos. Da relação, os dois possuem dois filhos e a mulher está esperando o terceiro.

Na ocasião, o homem teria passado o dia inteiro na rua e depois de chegar, a companheira viu a mensagem de uma mulher no celular dele. Sem saber quem era, a vítima ligou para a outra, afim de tirar satisfação.

Porém, ele não gostou da atitude, ficou nervoso e muito alterado. Por conta disso, ele passou a espancar a mulher com socos no braço, chutes na bunda e outros tipos de agressão.

Depois disso a mulher começou a passar mal, indo parar no Hospital Regional, para receber atendimento médico acompanhada do marido. Ao ver que a Polícia Militar seria acionada, o homem fugiu do local.

Durante o registro da ocorrência na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), a mulher solicitou medidas protetivas em desfavor do companheiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também