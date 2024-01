Grávida é socorrida depois de acidente grave com o marido e a sogra em MS

Uma família ficou ferida durante um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (5), entre Dourados e Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Ponta Porã News, as vítimas estava em um Ford Ka quando o motorista acabou perdendo o controle, vindo a capotar várias vezes.

No automóvel, estava a esposa do motorista, grávida de oito meses e que foi socorrida por um sargento que passava pelo local na hora do fato, sendo encaminhada para o Hospital Regional de Ponta Porã.

Além do casal, estava também a mãe do condutor. Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e acabou indo para o Hospital da Vida, em Dourados. Ela tinha suspeita de fratura na costela.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também estiveram no local, fazendo o atendimento da ocorrência.

