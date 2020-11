Grávida fica em estado grave após ser esfaqueada pelo marido enquanto dormia

Uma mulher de 41 anos, grávida de 6 meses, foi esfaqueada várias vezes pelo marido na madrugada desta terça-feira (10), em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande. Os médicos tiveram que fazer uma cesariana de urgência para salvar o bebê.

O marido Jorge de Souza Valdez, de 44 anos, foi preso em flagrante pela polícia dentro do hospital para onde a esposa grávida foi levada. A mulher estava dormindo, quando por volta das 4 horas da madrugada desta terça (10), o homem se apossou de uma faca e começou a golpear a mulher, que foi atingida no pescoço e também nas mão, em seguida o homem se esfaqueou tentando simular uma tentativa de suicídio.

A mulher estava sangrando muito, foi quando Jorge colocou ela no carro e levou ela para o hospital, acreditando que ela morreria no trajeto, segundo o site JP News. Quando Jorge chegou no local, haviam três viaturas policiais, que atendiam uma ocorrência de acidente de trânsito.

Jorge confessou o crime e acabou preso em flagrante. A vítima perdeu muito sangue e sofreu uma parada cardíaca , mas foi reanimada e levada para o centro cirúrgico para uma cesariana de urgência, já que o bebê também tinha sofrido uma parada cardíaca.

Depois da cesárea, o bebê foi reanimado e levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A mãe da criança está em estado gravíssimo no hospital. Jorge deverá responder por tentativa de feminicídio e tentativa de infanticídio.

