Grávida, mulher perde bebê ao negar sexo ao marido

O jovem João Paulo de Almeida Silva, de 21 anos, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e por espancar a esposa grávida Joice Bernadete Feitosa, de 23 anos, que se negou a manter relações sexuais com ele em Dourados. A jovem perdeu o bebê.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 20h de domingo (12), a polícia foi chamada por um morador do bairro, que encontrou a jovem na calçada chorando e com o olho roxo.

Quando os militares chegaram, Joice contou que tinha sido agredida pelo rapaz com socos após ela encontrar tabletes de maconha escondidos no sofá da casa deles.

Joice questionou o rapaz sobre a droga, ele disse que estava guardando para um amigo. Quando ela falou que não aceitaria, ela foi espancada e ameaçada de morte.

Ela contou que alguns dias antes perdeu o bebê que esperava depois de ser agredida pelo rapaz, ao se negar a manter relações sexuais com ele.

A polícia foi até a residência e encontrou a droga. João Paulo disse aos militares que comprou a droga de uma dupla por R$ 250 e iria revender.

Ele levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e autuado pelos crimes vias de fato, de ameaça, tráfico de drogas, e lesão corporal de natureza grave se resultar em aborto.

Deixe seu Comentário

Leia Também