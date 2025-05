Grávida não empresta dinheiro ao marido e é ameaçada de morte em Dourados

Uma jovem, de 27 anos, que está grávida, foi ameaçada de morte pelo marido durante a manhã de terça-feira (13), no Bairro Ildefonso Pedroso, localizado em Dourados. A ameaça aconteceu porque ela não quis emprestar dinheiro para o companheiro.

Conforme o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 5h50. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima muito nervosa, detalhando que sofre agressões e ameaças constantes do companheiro.

Enquanto isso, o homem alegou que perdeu a linha porque havia emprestado um dinheiro para a companheira e agora, estava apenas pedindo para que ela pagasse, uma vez que precisava comprar marmita no trabalho.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

