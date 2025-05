Grávida perde bebê após acidente de moto em Fátima do Sul

Uma jovem, de 25 anos, que estava grávida de 8 meses, morreu após sofrer um grave acidente de moto na Rua Presidente Vargas, em Fátima do Sul. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (21).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela página do jornalista João Sampati, a vítima estava segundo de moto para o serviço quando acabou colidindo com a traseira de um veículo estacionado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a jovem e a encaminhando ao Hospital da SIAS. Porém, devido a gravidade do caso e ao estado avançado da gestação, ela precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Dourados.

Após dar entrada no local, os médicos acabaram constatando o óbito fetal. A jovem segue internada no hospital, recebendo todo suporte necessário. Seu estado de saúde é considerado estável.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

