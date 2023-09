Grávida perde o bebê após ser espancada e deixada nua dentro de casa em Dourados

Uma jovem, de 19 anos, foi encontrada nua e inconsciente após apanhar, no quarto da casa onde mora na Vila Hilda, em Dourados, na manhã desta segunda-feira (25). Grávida de 6 meses, ela acabou perdendo o bebê por conta das agressões.

Conforme as informações iniciais, um amigo teria sentido falta da jovem no serviço, já que ela apareceu para trabalhar como fazia assiduamente. Ele tentou falar com ela através de ligação e mensagem de texto, mas não teve sucesso.

Preocupado, ele foi até a residência da vítima a encontrando no chão do quarto. O rapaz acionou o Corpo de Bombeiros, responsável por prestar os primeiros socorros e encaminhar a jovem para o HV (Hospital da Vida).

Depois de passar por alguns exames na unidade hospitalar, os médicos acabaram constatando que o bebê de seis meses havia morrido em seu ventre.

Devido a gravidade de seu estado de saúde, ela esta internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), respira com auxílio de aparelhos. De acordo com o site Ligado na Notícia, a jovem deverá ser transferida para o Hospital Universitário, onde será submetida a uma cesárea para a retirada da criança.

O caso é investigado pelas autoridades locais.

