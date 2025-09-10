Grávida pula cerca para fugir do marido agressor em Paranaíba

Uma mulher grávida viveu momentos de tensão ao ser espancada pelo companheiro durante a madrugada desta quarta-feira (10), em Paranaíba. As agressões pararam apenas quando a vítima conseguiu fugir pulando uma cerca.

Conforme as informações policiais, a vítima detalhou que o marido ficou alterado após o consumo de álcool, passando a agredi-la com socos, a enforcando e usando um rodo de ferro para golpeá-la.

Ainda em seu relato para as autoridades, a jovem detalhou que desde o começo do relacionamento as brigas com o suspeito sempre envolvem agressões verbais e físicas, já tendo se separado algumas vezes dele.

Ela contou ainda que as agressões se intensificaram durante a madrugada, quando tentou sair da residência. Após ser agredida várias vezes, ela conseguiu escapar pelos fundos da casa, pulou uma cerca e correu para pedir socorro.

A Polícia Militar foi então acionada, mas ao chegar no endereço indicado pela vítima, o suspeito já havia fugido. O caso foi então registrado na delegacia local e será investigado.

