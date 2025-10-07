Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS

Uma mulher, de 38 anos, ficou ferida após saltar de um carro em movimento durante a manhã de segunda-feira (6), no Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, um caminhoneiro que seguia atrás do veículo que a vítima estava acionou a Polícia Militar detalhando que uma mulher teria sido jogada ou então havia pulado de um carro em movimento. Ao ver a cena, ele parou para auxiliá-la.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado para atender o caso e ao chegar encontrou a vítima em decúbito lateral, encolhida, com a mão direita dentro do short, sobre a região genital.

Além disso, ela tinha uma espuma branca saindo da boca. Mesmo estando consciente, ela estava desorientada. Após se acalmar, ela contou para os militares que havia sido estuprada pelo primo e pelo ex-marido.

Por conta da queda, a mulher estava reclamando de dores na clavícula e nas costas. Ainda segundo seu relato, precisou tomar um comprimido azul, fornecido pelos autores, mesmo não sabendo para que era o remédio.

Segundo o site Jornal da Nova, a vítima está grávida de três meses. Diante da situação, ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital Regional. O caso foi acompanhado pelas equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também