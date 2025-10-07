Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS

Ela foi socorrida com vários ferimentos pelo corpo

07 outubro 2025 - 16h51Brenda Assis
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítimaMomento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima   (Jornal da Nova)

Uma mulher, de 38 anos, ficou ferida após saltar de um carro em movimento durante a manhã de segunda-feira (6), no Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, um caminhoneiro que seguia atrás do veículo que a vítima estava acionou a Polícia Militar detalhando que uma mulher teria sido jogada ou então havia pulado de um carro em movimento. Ao ver a cena, ele parou para auxiliá-la.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado para atender o caso e ao chegar encontrou a vítima em decúbito lateral, encolhida, com a mão direita dentro do short, sobre a região genital.

Além disso, ela tinha uma espuma branca saindo da boca. Mesmo estando consciente, ela estava desorientada. Após se acalmar, ela contou para os militares que havia sido estuprada pelo primo e pelo ex-marido.

Por conta da queda, a mulher estava reclamando de dores na clavícula e nas costas. Ainda segundo seu relato, precisou tomar um comprimido azul, fornecido pelos autores, mesmo não sabendo para que era o remédio.

Segundo o site Jornal da Nova, a vítima está grávida de três meses. Diante da situação, ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital Regional. O caso foi acompanhado pelas equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária
Ele acabou sendo preso em flagrante
Polícia
Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba
Ilustrativa
Polícia
Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista morre carbonizado em acidente grave entre Campo Grande e Sidrolândia
Foto: Divulgação/DOF
Polícia
Caminho da carroça: 17 veículos são apreendidos com contrabando milionário
Ramão em seus últimos momentos em vida entrando na casa do criminoso
Polícia
JD1TV: Jovem demonstrou comportamento frio ao atrair catador de recicláveis no Caiobá
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Operação voltou a combater esquema de grilagem em MS
Polícia
Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS